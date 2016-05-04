パナマ文書の流出
パナマの法律事務所から大量の内部文書が流出し、闇の金融取引に多数の政治家や著名人が関与していた疑惑が浮上した。
2018年6月21日
2017年12月4日
2017年10月19日
2016年12月5日
2016年11月27日
2016年9月22日
2016年5月26日
2016年5月16日
2016年5月13日
-
「かなり意図的」苫米地英人氏が脱税疑惑を否定した電通を批判
パナマ文書に記載のあった企業については「言い逃れできないです」と断言
トピックニュース
-
ある程度はあったほうがいい？ タックスヘイブンの意外な役割とは
タックスヘイブンには、石油取引などの決済費用を抑える役割があると識者
東スポWEB
2016年5月11日
-
パナマ文書にエマ・ワトソンの名前 広報はプライベート目的と強調
エマの広報は報道を認めたが、プライベート目的の使用だと強調
日刊スポーツ
-
パナマ文書にソフトバンクBBの名前 孫正義氏「私も驚いた」
ソフトバンクBBの名前が記載され、「名前が出てきて、私も驚いた」と話す
読売新聞オンライン
-
木村太郎氏がタックスヘイブンの租税回避を擁護か
「タックスヘイブンていうのは、節税組織でも脱税組織でもない」と話す
トピックニュース
2016年5月9日
-
堀江貴文氏がパナマ文書報道に持論「無駄な税金納めないのは普通」
「普通に個人として無駄な税金納めないのって普通じゃね？」と疑問を呈した
デイリースポーツ
-
「パナマ文書」に楽天・三木谷浩史社長の名前があると判明
楽天では三木谷氏の話として「租税回避の認識など全く無い」と説明している
日テレNEWS NNN