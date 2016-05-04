パナマ文書の流出

パナマの法律事務所から大量の内部文書が流出し、闇の金融取引に多数の政治家や著名人が関与していた疑惑が浮上した。

2018年6月21日

2017年12月4日

2017年10月19日

2016年12月5日

2016年11月27日

2016年9月22日

2016年5月26日

2016年5月16日

2016年5月13日

2016年5月11日

2016年5月9日

2016年5月4日