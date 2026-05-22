「BCNランキング」2026年5月11日〜17日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位FMV Note A A53-K3 ブライトブラックFMVA53K3BA（富士通）2位FMV Note A A53-K3 ファインシルバーFMVA53K3SA（富士通）3位MacBook Neo 256GB シルバーMHFA4J/A（アップル）4位LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）5位MacBook Neo 256GB インディゴMHFF4J/A（アップル）6位MacBook Air Re