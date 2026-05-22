ロジクールは5月21日、ゲーミングブランド「ロジクールG」から75％レイアウトキーボード「G512 X 75」、98％レイアウトキーボード「G512 X 98」の2製品を発表した。6月11日の発売で、オンラインストア価格は「G512 X 75」が3万2780円、「G512 X 98」が3万6080円。カラーはブラック・ホワイトの2色、キー軸もリニア・タクタイルの2種類から選択可能だ。事前に新製品発表会も開かれた。●あらゆるものをカスタマイズ デュアルスワ