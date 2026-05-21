アパグループは、広島市内にホテル開発用地を取得した。「アパホテル〈広島八丁堀駅南〉」として、2028年秋ごろの開業を目指す。建物は地上15階建てで、客室数は218室を予定している。アクセスは広島電鉄本線八丁堀駅から徒歩約6分で、中央通り沿いに位置する。広島市内では、3軒のホテルを運営しており、さらにタワーホテルを含む3軒のホテルを建設中。7軒目の用地取得となる。