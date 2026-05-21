サンリオピューロランド（以下：ピューロランド）は、6月5日（金）〜7月7日（火）の期間、七夕シーズンのスペシャルイベント「ピューロウィッシュマツリ」を開催する。【写真】注目はハローキティのスペシャルイルミネーション！七夕イベントの詳細■水色が幻想的でウィッシュコアな世界観今回、昨年からコンセプトを新たに開催される「ピューロウィッシュマツリ」は、七夕の幻想的な世界観の中で“お願いごと”をテーマにし