ジェットスター・ジャパンは、「スーパースターセール」を5月22日正午から25日午後4時59分まで開催する。国内線14路線が対象で、片道運賃は2,990円から。搭乗期間は6月2日から7月30日まで。旭川、松山、高松路線は9月1日から12月18日も対象となる。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等