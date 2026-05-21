神戸市の久元喜造市長（左）らから歓迎を受ける元フィギュアスケート選手の坂本花織さん＝21日午前、市役所神戸市は21日、同市出身で今月現役を引退した元フィギュアスケート選手の坂本花織さん（26）に対し、ミラノ・コルティナ冬季五輪や世界選手権での活躍をたたえて「市スポーツ栄誉賞」を贈った。指導者を目指す坂本さんは賞状を受け取り、「世界で活躍できる選手を育てられるように頑張りたい」と笑顔であいさつした。市