エミレーツ航空がすでに最高級を誇るファーストクラスのさらなるアップグレードを検討しており、個別のスイート内に専用のバスルームを導入する計画を進めている。 【写真】人気女優がエミレーツ満喫ビジネスクラスでカンヌ往復「降りたくない」 同社のティム・クラーク会長はCAPAエアライン・リーダー・サミットでこのコンセプトを明かし、豪華な空の旅を再定義す