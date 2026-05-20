福岡県内は20日、気温が30℃以上の真夏日となりました。こうした中、熱中症を避けるため、高校の体育祭が福岡市の「みずほPayPayドーム福岡」で行われました。 福岡市の20日の最高気温は31.8℃。みずほPayPayドーム福岡では。■生徒代表「宣誓！我々生徒一同は、正々堂々戦い抜くことを誓います。」九州産業大学付属九州産業高校の体育祭が行われました。 ■中村安里記者「今、競技が始まりました。涼しいド