浦和の田中達也暫定監督が定例会見に出席浦和レッズの田中達也暫定監督は5月20日のトレーニング後にオンラインで定例会見を実施。22日のFC町田ゼルビア戦に向け「ボールを奪い返した後」を強調した。マチェイ・スコルジャ監督の契約解除を受けてアシスタントコーチから暫定監督を務めるようになり5試合を終え、4連勝の後に前節のFC東京戦では0-0からPK戦での敗戦を喫した。90分では一度も負けていない状態を維持し、3位の町田