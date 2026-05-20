◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）西三段目２１枚目・三田（二子山）が、西三段目４０枚目・豪乃若（武隈）をはたき込んで、無傷の６連勝とした。「しっかり相手を見られて対応できたので良かった」と振り返った。三田は昨年九州場所２日目の取組で敗れた際に右膝を負傷。翌３日目から「右膝前十字靱帯（じんたい）損傷」の診断書を提出して休場し、１月の初場所と３月の春場所を全休していた。６連勝の内容