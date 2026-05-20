気象庁によると、20日午前11時46分ごろ、奄美地方で震度5強の地震があった。各地の震度は次のとおりです。■震度5強与論町茶花■震度5弱知名町瀬利覚■震度4与論町麦屋知名町知名天城町平土野和泊町国頭和泊町和泊■震度3天城町当部徳之島町亀津伊仙町伊仙瀬戸内町請島瀬戸内町与路島瀬戸内町加計呂麻島■震度2瀬戸内町西古見奄美市名瀬矢之脇町奄美市笠利町里喜界町滝川■震度1