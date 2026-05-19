東京市場まとめ 1.概況 日経平均は386円高の61,202円と反発して取引を開始しました。序盤は堅調な推移となったものの、主力の半導体関連銘柄などに売りが出たことで前場中ごろには下落に転じました。前引けは386円安の60,429円となりました。後場も総じて上値の重い展開となりました。13時3分に559円安の60,256円で、この日の安値をつけました。その後は下げ渋ったものの、買い材料にも乏しく最終的に265円安の60,550円で4日続落