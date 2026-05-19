2026年に15周年を迎えた「Ungrid（アングリッド）」から、Autumnシーズンを彩るスペシャルコラボ第5弾～第7弾が登場♡「Robert P. Miller」「MY NAME IS PETER」「Levi’s®」との豪華別注アイテムがラインアップし、Ungridらしいカジュアルな魅力をさらにアップデート。ファッション好きなら見逃せない限定コレクションに注目です。 Miller別注は15色展開に注目 15周年を記念した「Robert P. M