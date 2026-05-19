Ungrid 15周年記念♡秋の別注コラボが豪華すぎる注目ラインアップ

2026年に15周年を迎えた「Ungrid（アングリッド）」から、Autumnシーズンを彩るスペシャルコラボ第5弾～第7弾が登場♡「Robert P. Miller」「MY NAME IS PETER」「Levi’s®」との豪華別注アイテムがラインアップし、Ungridらしいカジュアルな魅力をさらにアップデート。ファッション好きなら見逃せない限定コレクションに注目です。

Miller別注は15色展開に注目

15周年を記念した「Robert P. Miller」とのコラボは、6月・8月・10月の3回に分けて展開されるスペシャル企画。15周年にちなみ、全15色を制作するこだわりのラインアップです。

6月発売予定の「Miller別注 シアーハーフスリーブTee」は、価格6,600円（税込）。カラーはレッド、イエロー、ネイビー、パープル、ブラウンの5色展開で、サイズはフリーサイズです。

透け感のある軽やかな素材感が魅力で、夏のレイヤードスタイルにもぴったり。

8月には、チャコールグレー、サーモン、ピンク、ミントグリーン、ブルーの5色を追加発売予定。

さらに10月には「Miller別注 シアーロングスリーブTee」が7,700円（税込）で登場します。

カラーはオフホワイト、ブラック、オレンジ、グリーン、パープルの5色、サイズはフリーサイズ。季節を跨いで楽しめるカラー展開も魅力です♡

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韓国ブランド別注も見逃せない

第6弾では、韓国発のストリートブランド「MY NAME IS PETER」とのコラボアイテムが登場。ロゴデザインやUSAフラッグモチーフを取り入れた、遊び心たっぷりのコレクションです。

「MY NAME IS PETER別注 PETER STAR T-SHIRTS」は9,130円（税込）。カラーはオフホワイト、ブルーの2色展開で、サイズはフリーサイズ。別注カラーのくすみブルーがコーデのアクセントに映えます。

「MY NAME IS PETER別注 (W) USA FLAG APPLIQUE T-SHIRTS」は10,670円（税込）。アイボリー、レッドの2色展開で、ヴィンテージ感漂うデザインが魅力です。

さらに、「MY NAME IS PETER別注 PETER BALL CAP」は7,260円（税込）。

カラーはレッド、ネイビーの2色展開で、サイズはフリーサイズ。刺繍ロゴがスタイリングのポイントになり、カジュアルコーデをぐっと引き締めてくれます。

Levi’s®別注デニムで旬顔に

第7弾として登場する「Levi’s®」別注デニムは、今回で6度目となる人気コラボ。15周年仕様のリメイクデザインが施され、特別感あふれる一本に仕上がっています。

「Levi’s®別注 CINCH WIDE LEG REMAKE DENIM」は18,700円（税込）。カラーはブルー、サイズは24・25・26インチ展開です。

ウエスト部分のカットオフデザインによるバイカラー仕様がアクセントとなり、シンプルなトップスと合わせるだけでこなれた印象に。以前好評だったライトオンスデニムを採用しているため、柔らかな履き心地も魅力です。

ハイウエストとワイドシルエットのバランスが絶妙で、脚長効果も抜群。Ungridらしいヴィンテージ感とトレンド感を両立したデニムとなっています♪

15周年だけの特別コレクション♡

Ungridの15周年を記念した別注コレクションは、それぞれ異なるブランドの個性を取り入れながらも、Ungridらしい自由でラフな世界観をしっかり表現したラインアップに。

カラーやシルエット、ディテールにまでこだわった特別なアイテムは、このアニバーサリーイヤーならではの魅力がたっぷり詰まっています。秋のおしゃれをアップデートしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡