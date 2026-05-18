15日の夜に行われた、立憲民主党の東京都連トップを決める会長選挙。蓮舫参議院議員と川名雄児武蔵野市議が立候補していました。2024年の都知事選でまさかの3位になったとはいえ、依然、党の顔でもある国会議員と市議の一騎打ちという異例の顔合わせになった今回の会長選。しかし、結果はさらに意外な形になりました。81票（蓮舫氏）対124票（川名氏）と、40票以上の大差で選ばれたのは川名氏だったのです。川名雄児武蔵野市議：元