高畑淳子の長男で俳優・高畑裕太（32）が16日、自身のXを更新。9年前の不祥事について声明を発表した。【写真】俳優活動に加え、劇団の主宰として活動を続ける高畑裕太の近影高畑は、2016年8月に強姦（ごうかん）致傷容疑で逮捕され、その後不起訴処分（起訴猶予）となったが活動を休止。19年8月に活動を再開した。今回高畑は自身のXに「大切なお知らせ 」と題し、長文の文書を掲載した。加えて今回の声明については「世間に