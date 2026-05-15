この記事をまとめると ■2025年にプレリュードが24年ぶりに復活した ■初期のデザインスケッチではさまざまな方向性が検討された意欲的なモデルだった ■製品化された際は没個性となってしまいユーザーの関心を集めきれなかった プレリュードのデザインは本当にイケてないのか 24年ぶりに復活となった新型プレリュード。デートカーとして一世を風靡したクーペの再来に大きな期待が寄せられる一方、そのスタイリングには賛否があ