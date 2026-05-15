アニメを見ている際「このキャラの髪型、どうなっているんだろう」とギモンに感じた事がある方はきっと多いはず。その中の代表格とも言える「アトム」の髪型を、粘土で再現してみせたのはフィギュア造形師の榎木ともひでさんです。二本の角を思わせる特徴的な髪型は、二次元だからこそ再現できるものと思っていましたが、榎木さんが投稿した写真に写るアトムの髪型は、タテ・ヨコ・ナナメ、どの角度から見ても破綻なく成立して