巨人で180勝を挙げた斎藤雅樹氏（61）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）にゲスト出演。元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の一声が環境を激変させたことを振り返る場面があった。球団生え抜きと移籍組の格差の話題になり、移籍組の山口俊氏はFA移籍加入する際に球場でしか使えないトレーニング器具の導入をリクエストしたというが、「2年間入らなかった」ことを明かした。考え抜いた末、自主ト