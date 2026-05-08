黒パンツは頼れる定番アイテム。でも、この時期はなぜか重たく見えることがあるものです。実はその原因、黒パンツそのものではなく“合わせ方”。2026年春夏はコーデ全体を軽く見せる設計がトレンドなので、黒パンツも軽さを意識したコーデにするだけで印象が大きく変わります。「上下とも重い」が重見えの原因黒パンツに落ち着いた色のトップスを合わせると、コーデとしてはまとまります。ただその分、全体のトーンが沈みやすく、