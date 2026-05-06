春夏の足元を軽やかに、そして上品に仕上げたい方に注目のニュース♡「BIRKENSTOCK」と「EDIFICE」から、洗練されたエクスクルーシブモデル2型が登場します。ニュアンスカラーとミニマルなデザインが魅力の今回のコレクションは、大人の抜け感スタイルにぴったり。快適さと美しさを兼ね備えた一足で、これからの季節のコーデを格上げしてみませんか♪ ミニマルで美しいSYLT BIRKENSTOCKの初代