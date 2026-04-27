俳優の橋本環奈さんが2026年4月26日、SNSで拡散されている自身の噂について、Xで否定した。

「紅白の衣装、色指定されてましたよ」

橋本さんをめぐっては、Xで一般ユーザーが25日に「女優の衣装問題本当にある」と投稿。

真偽不明ながら「紅白で橋本環奈側が着物の色を教えてくれなくて、浜辺美波のスタイリストが3色用意してたって聞いた」と主張し、波紋を広げていた。投稿は、26日までに削除されている。

橋本さんは翌26日、「紅白の衣装、色指定されてましたよ 着物は黄色を着てくださいって キービジュアルと同じ青色と黄色でって」と説明。

衣装の色選びについて、「逆に指定されてないけど被るって事はあります。先に衣装さんが色を聞いたり打ち合わせしてくれてますね」と明かした。

投稿の理由については、「すみませんバズりツイート見かけて、、」としていた。

「変な憶測に終止符打てて有難い」

続く投稿では、「SNS難しい。笑 と思ってドラマの告知とか以外、全然載せなくなってるなぁー、、」と本音も吐露。

「記事になったり色々言われるの怖いし」としつつ、「でもずーっとスマホでXとかインスタ見てる」とつづった。

橋本さんの投稿には、「演者さんが裏側を教えてくださると変な憶測に終止符打てて有難いです」「環奈ちゃんの目にもあんな根も葉もないポストが回ってしまった事が悲しいけど、こうして環奈ちゃんがポストしてくれた事でスカッとしちゃった！！」などとする声が寄せられた。

「SNS疲れ」を告白した橋本さんは「愛犬の寝癖」の写真を公開し、「これを見た方は皆様癒しの写真をお送り下さい。笑」とも呼びかけ。フォロワーらからは、それぞれの愛犬や愛猫の写真など、励ましの画像が多く寄せられている。