ディオール アディクト リップスティック新作♡ツヤと発色を叶える最旬リップ

ラグジュアリーブランドディオールから、新感覚の「ディオール アディクト グラス リップスティック」が登場。グロスのツヤとリップスティックの発色を兼ね備えた革新的な一本は、唇の上でとろけるように広がり、みずみずしい輝きを演出します。新しいパッケージやカスタマイズケースも加わり、メイク時間をより楽しく彩ってくれる注目のアイテムです♡

ツヤと発色を両立した新感覚リップ

「ディオール アディクト グラス リップスティック」は、唇の温度で溶けるジェルテクスチャーが特徴。軽やかな付け心地でありながら、グロスのような立体的なツヤを実現します。

フィニッシュは2種類展開。

・グロッシー：みずみずしいジュレのような発色

・スパークリー：繊細なパールが輝く上品な仕上がり

甘いグルマンな香りに包まれながら、べたつかない快適な使い心地も魅力です。

浅見めいプロデュースのリッププランパー新作♡キラちゅる唇を叶える限定コスメ

全11色の豊富なカラーバリエーション

価格：コンプリート：各5,940円（税込）／リフィル：各4,730円（税込）

シェードは全11色（数量限定2色・展開店舗限定1色含む）。日常使いから華やかなシーンまで幅広く楽しめます。

【グロッシー】



306 ローズチャーム

309 マイディオール★

334 ディオールブロッサム

344 ピンクミリー

405 ロージーディオール＊

504 ディオールスウィート

599 アディオラブル

842 ローズソヴァージュ

906 トークマイディオール

【スパークリー】



184 ジェムディオール



791 ディオリッシメ＊＊

肌なじみの良いピンクやベージュから、存在感のあるレッドまで揃い、自分にぴったりのカラーが見つかります♪

★日本イットシェード／＊数量限定色／＊＊展開店舗限定色

カスタマイズできる新ケースも登場

リップの魅力をさらに引き立てる、クチュールケースも新たに登場。ファッション感覚で選べる3種類のデザインです。

ディオール アディクト クチュール リップスティック ケース

フラワー カナージュ

価格：各5,280円（税込）

ピンク ボウ

デニム オブリーク

洗練されたシルバーの本体にセットすれば、自分だけの特別な一本が完成します。

毎日のメイクに輝きをプラス♡

「ディオール アディクト グラス リップスティック」は、ツヤ・発色・心地よさをすべて叶える新時代のリップ。豊富なカラーとカスタマイズできるケースで、自分らしい美しさを表現できます♡

特別な日にも日常にも寄り添う一本で、唇から華やかな印象を演出してみてはいかがでしょうか。