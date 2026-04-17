コーデは整っているのに、なぜかアカ抜けない。そんなとき、見落としがちなのが“バッグのサイズ感”です。小さめバッグと大きめバッグ、選び方ひとつで印象は大きく変わります。ポイントは「どっちが正解か」ではなく、“コーデ全体の重心バランス”。今回はその違いを解説していきます。軽やかに見せたい日は“小さめバッグ”がハマる軽さや抜け感を出したいときは、小さめバッグが自然に馴染むでしょう。体のラインを邪魔せず、