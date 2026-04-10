【スターバックス】でブレイクタイムを満喫するなら、お供に「スイーツ」を味わいませんか？ ショーケースを賑わせる種類豊富なスイーツ系メニューの中には、マニアが「おいしすぎてペロリと完食」とコメントするほど、美味しいケーキもあるのだとか。頑張った自分へのご褒美に選ぶのもおすすめです。今回は、クリーム好きや紅茶好きなら特にチェックしてほしい、魅惑のスイ}