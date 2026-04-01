かつて甲子園大会全戦をラガーシャツ、黄色いキャップ姿で観戦し有名に第98回選抜高校野球大会は3月31日に決勝が行われ、大阪桐蔭が7-3で智弁学園（奈良）に勝利。春夏通算10度目（春5度・夏5度）の全国優勝を果たした。実は今大会では、かつて甲子園名物として知る人ぞ知る存在だった“ラガーさん”が秘かに復活し、全31試合観戦を達成していた。かつて春夏を通じ、高校野球の甲子園大会全試合で、鮮やかな柄のラガーシャツと