元高校教師の新井は、新たな職場にガラス清掃会社を選んだ。初の高所作業で指導役になったのは年下の先輩で大学生の鷹見さん。高所を恐れつつもゴンドラで繰り出したはいいが、彼女の言動にドキドキ、そして投げ出されれば命綱でバンジージャンプ、ゴンドラが風に巻かれれば即詰み、スリリングな高所清掃にもドキドキ――！【漫画】『高みの鷹見さん』を最初から読む身近な「はるか高み」、それが高所作業！漫画『高みの鷹見さん』