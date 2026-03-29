ノンワイヤーでもしっかり盛りたい、でもラクな着け心地も大切にしたい…そんな願いを叶えてくれる新作が登場♡ツーハッチの新シリーズ「ぷにぷにブラ」は、やわらかなフィット感と美しいバストメイクを両立した注目アイテムです。これまでのノンワイヤーにありがちな“浮き”や“盛れない”悩みに寄り添い、毎日をもっと心地よくしてくれる一枚。新感覚の着け心地をぜひチェックしてみて♪ ぷにぷ