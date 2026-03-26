【らんま1／2】TVアニメ第3期制作決定！ 乱馬と良牙のアクションシーン盛りだくさんの第1弾PV公開
TVアニメ『らんま1／2』第3期の制作が決定。2026年10月より日本テレビにて放送スタート。 ”爆砕点穴” をイメージしたティザービジュアルと乱馬と良牙のアクションシーンが盛りだくさんの第1弾PVが公開された。
＞＞＞ティザービジュアルやPV場面カットをチェック！（写真16点）
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
高橋先生は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍している。
また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は、2億3000万部を突破している。本作『らんま1／2』は『週刊少年サンデー』1987年36号〜1996年12号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていたのでした……。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーとなっている。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せています。
続編にあたるTVアニメ『らんま1／2』第2期が、2025年10月より日本テレビ系にて放送。2025年12月20日深夜の第24話放送終了後には、2026年3月に重大発表があることが告知された。
このたび、TVアニメ『らんま1／2』第3期の制作が決定。放送・配信情報も公開された。
2026年10月より日本テレビにて放送スタート、日本テレビ系にて順次全国放送放送直後よりNetflixにて独占配信される。
あわせて、第3期ティザービジュアルが公開に。今回のビジュアルでは、向かい合う乱馬と良牙が描かれている。2人の眼光は鋭く、良牙の指は本作に登場する必殺技 ”爆砕点穴” を彷彿とさせる特徴的なポーズをしている。
さらに、第3期第1弾PVも公開。今回のPVは壁を殴る良牙にコロンが一緒に組むことを提案する、印象的なシーンから始まる。映像では、第3期で恐怖の秘拳 ”爆砕点穴” に関するエピソードが展開されることが明らかになり、次々とアクションシーンが展開されていく。
これまで第1期、第2期で公開してきたPV以上にバトルシーンにフォーカスした映像に仕上がっており、第3期に期待が高まるPVに仕上がっている。
PV内では、第3期制作スタッフも公開となった。第1期、第2期に引き続き、宇田鋼之介が監督を務め、MAPPAがアニメーション制作をおこなう。第3期の公開が待ち遠しい中、TVアニメ『らんま1／2』第2期が新たにBS日テレで放送決定。2026年4月3日よりBS日テレにて毎週金曜26：00〜第2期放送スタート。
また、2026年4月10日から、横浜中華街とのコラボイベントも開催決定。
ますます盛り上がるTVアニメ『らんま1／2』から目が離せない。
（C）高橋留美子・小学館／「らんま 1/2」製作委員会
＞＞＞ティザービジュアルやPV場面カットをチェック！（写真16点）
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
高橋先生は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍している。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていたのでした……。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーとなっている。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せています。
続編にあたるTVアニメ『らんま1／2』第2期が、2025年10月より日本テレビ系にて放送。2025年12月20日深夜の第24話放送終了後には、2026年3月に重大発表があることが告知された。
このたび、TVアニメ『らんま1／2』第3期の制作が決定。放送・配信情報も公開された。
2026年10月より日本テレビにて放送スタート、日本テレビ系にて順次全国放送放送直後よりNetflixにて独占配信される。
あわせて、第3期ティザービジュアルが公開に。今回のビジュアルでは、向かい合う乱馬と良牙が描かれている。2人の眼光は鋭く、良牙の指は本作に登場する必殺技 ”爆砕点穴” を彷彿とさせる特徴的なポーズをしている。
さらに、第3期第1弾PVも公開。今回のPVは壁を殴る良牙にコロンが一緒に組むことを提案する、印象的なシーンから始まる。映像では、第3期で恐怖の秘拳 ”爆砕点穴” に関するエピソードが展開されることが明らかになり、次々とアクションシーンが展開されていく。
これまで第1期、第2期で公開してきたPV以上にバトルシーンにフォーカスした映像に仕上がっており、第3期に期待が高まるPVに仕上がっている。
PV内では、第3期制作スタッフも公開となった。第1期、第2期に引き続き、宇田鋼之介が監督を務め、MAPPAがアニメーション制作をおこなう。第3期の公開が待ち遠しい中、TVアニメ『らんま1／2』第2期が新たにBS日テレで放送決定。2026年4月3日よりBS日テレにて毎週金曜26：00〜第2期放送スタート。
また、2026年4月10日から、横浜中華街とのコラボイベントも開催決定。
ますます盛り上がるTVアニメ『らんま1／2』から目が離せない。
（C）高橋留美子・小学館／「らんま 1/2」製作委員会
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