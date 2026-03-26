「選抜高校野球・２回戦、花咲徳栄１７−０日本文理」（２５日、甲子園球場）２回戦で予定されていた３試合のうち２試合が行われ、花咲徳栄（埼玉）は雨中の試合で日本文理（新潟）に１７−０と大勝し、２３年ぶりのベスト８となった。初回、先頭打者。打球が中前に抜けるのを見て、花咲徳栄のリードオフマン・岩井虹太郎内野手（３年）は「ホッとしました」と解き放たれた。１回戦の東洋大姫路戦は無安打。初めての甲子園