「選抜高校野球・２回戦、花咲徳栄１７−０日本文理」（２５日、甲子園球場）

２回戦で予定されていた３試合のうち２試合が行われ、花咲徳栄（埼玉）は雨中の試合で日本文理（新潟）に１７−０と大勝し、２３年ぶりのベスト８となった。

初回、先頭打者。打球が中前に抜けるのを見て、花咲徳栄のリードオフマン・岩井虹太郎内野手（３年）は「ホッとしました」と解き放たれた。

１回戦の東洋大姫路戦は無安打。初めての甲子園で「ガチガチに緊張して、追い込まれたら何を打てばいいかも考えられなかった」ほどだった。これではもっと上は目指せない。父でもある岩井隆監督（５６）が動いた。「右足に体重をためて、ボールをよく見ろ」のアドバイスに、本来のバットコントロールが目を覚ました。

初ヒットで軽くなった心は、さらにプレーに切れ味を呼ぶ。悪天候の中、自身を含め無失策を貫いた。打席でも四回に１イニング２安打、八回にはこの日４安打目となるタイムリー。自身も「たぶん初めて」の固め打ちに、岩井監督は「たまたまだと思います。１番が出るのが、うちのスタイル」と、父としての喜びは胸にしまい、選手・虹太郎の活躍を評価した。

野球を離れれば「けっこう優しい、普通のお父さん」と岩井。しかしユニホームを着ている間は「選手として」ともに、頂点を目指していく。

◆岩井 虹太郎（いわい・こうたろう）２００８年８月１４日生まれ、１７歳。埼玉県所沢市出身。１７４センチ、７６キロ。右投げ右打ち。内野手。小学校１年から野球を始め、狭山西武ボーイズを経て父・隆氏が監督を務める花咲徳栄へ。１年秋からメンバー入りし、以降、１番・遊撃手に定着。２歳上の兄・福さん（現東洋大）も同校野球部出身。