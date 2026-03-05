静岡･焼津市内のフランス料理で食事をした客のうち男女7人が、下痢やおう吐などの症状を訴え、県中部保健所は、ノロウイルスによる食中毒と断定しました。県によりますと、2月21日に、焼津市南小川のフランス料理店で食事をした4グループ11人のうち3グループ7人が22日夜から。下痢やおう吐などの症状を呈していることが、3月2日までに分かりました。中部保健所の調査の結果、2月21日にこの店で提供された、赤カブム