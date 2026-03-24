フットボールスタジアム検討協議会岡山県庁 岡山県に新しいスタジアムの整備を検討する協議会が始動しました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「ここまで来たんだということで、非常に感慨深い思い。県民がこれならという案をぜひ。そういうのができれば、県議会に提出させていただく」 岡山県が設置した「フットボールスタジアム検討協議会」のキックオフミーティングです。協議会は、新スタジア