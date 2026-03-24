30日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャル（後7：00〜後10：57）の第2弾出演者が24日、発表された。【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも第1弾の出演アーティストとして、aoen、生田斗真、＝LOVE、EXILE、CANDY TUNE、King Gnu、原因は自分にある。、Juice＝Juice、JUJU、SWEET STEADY、鈴木雅之 feat. 渋谷凪咲、Tama（Hysteric Blue）、超ときめき