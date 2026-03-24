『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間SP、出演アーティスト第2弾発表 M!LKはスペシャルメドレー【出演者・歌唱曲一覧】
30日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』春の4時間スペシャル（後7：00〜後10：57）の第2弾出演者が24日、発表された。
【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも
第1弾の出演アーティストとして、aoen、生田斗真、＝LOVE、EXILE、CANDY TUNE、King Gnu、原因は自分にある。、Juice＝Juice、JUJU、SWEET STEADY、鈴木雅之 feat. 渋谷凪咲、Tama（Hysteric Blue）、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、Dream Ami、≒JOY、乃木坂46、FANTASTICS、MAZZEL、Mr.Children、Little Glee Monster、レミオロメンの出演が発表されていた。
今回は、第2弾出演者と歌唱曲が発表された。M!LKは、SNSを中心に大ヒット中の「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」をスペシャルメドレーで届ける。さらに、先日出演を発表したEXILEの歌唱曲が「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」に決定。既に発表済みの「Rising Sun」と合わせて、一夜限りのパフォーマンスを披露する。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
aoen「秒で落ちた」
生田斗真「スーパーロマンス」
＝LOVE「劇薬中毒」「とくべチュ、して」
EXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」「倍倍FIGHT!」
King Gnu「AIZO」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice＝Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
JUJU「If We Hold On Together」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」
Tama（Hysteric Blue）「春 〜spring〜」
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「どりーむじゃんぼ！」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
≒JOY「電話番号教えて！」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
M!LK 「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」
Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
レミオロメン「さあはじめよう」
【踊ってみた企画】パフォーマンス曲：「好きすぎて滅！」（M!LK）
中務裕太（GENERATIONS）
浦川翔平（THE RAMPAGE）
世界（EXILE/FANTASTICS）
木村慧人（FANTASTICS）
深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
川口蒼真（KID PHENOMENON）
小川桜花・山口綺羅（Girls2）
【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも
第1弾の出演アーティストとして、aoen、生田斗真、＝LOVE、EXILE、CANDY TUNE、King Gnu、原因は自分にある。、Juice＝Juice、JUJU、SWEET STEADY、鈴木雅之 feat. 渋谷凪咲、Tama（Hysteric Blue）、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、Dream Ami、≒JOY、乃木坂46、FANTASTICS、MAZZEL、Mr.Children、Little Glee Monster、レミオロメンの出演が発表されていた。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
aoen「秒で落ちた」
生田斗真「スーパーロマンス」
＝LOVE「劇薬中毒」「とくべチュ、して」
EXILE「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」「Rising Sun」
CANDY TUNE「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」「倍倍FIGHT!」
King Gnu「AIZO」
原因は自分にある。「ニヒリズムプリズム」
Juice＝Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
JUJU「If We Hold On Together」
SWEET STEADY「SWEET STEP」
鈴木雅之「渋谷で5時（2026 Ver.）feat.渋谷凪咲」
Tama（Hysteric Blue）「春 〜spring〜」
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「どりーむじゃんぼ！」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
≒JOY「電話番号教えて！」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」「サヨナラの意味」
FANTASTICS「FINALE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
Mr.Children「Saturday」「産声」「Again」「Sign」
M!LK 「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」
Little Glee Monster「アカペラ春ソングメドレー」
レミオロメン「さあはじめよう」
【踊ってみた企画】パフォーマンス曲：「好きすぎて滅！」（M!LK）
中務裕太（GENERATIONS）
浦川翔平（THE RAMPAGE）
世界（EXILE/FANTASTICS）
木村慧人（FANTASTICS）
深堀未来・砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
川口蒼真（KID PHENOMENON）
小川桜花・山口綺羅（Girls2）