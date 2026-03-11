ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンド・プールC最終戦が行われ、チェコは日本代表「侍ジャパン」に0-9で敗れた。「9番・右翼」で先発出場したマックス・プレイダ外野手は現役の高校生で、卒業間近の18歳。なんと試合前日まで、進学予定の大学の宿題に追われていたという。「昨日は大学の数学の宿題をなんとか終わらせたんだ」普段はフロリダ州の高校