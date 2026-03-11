ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンド・プールC最終戦が行われ、チェコは日本代表「侍ジャパン」に0-9で敗れた。「9番・右翼」で先発出場したマックス・プレイダ外野手は現役の高校生で、卒業間近の18歳。なんと試合前日まで、進学予定の大学の宿題に追われていたという。

「昨日は大学の数学の宿題をなんとか終わらせたんだ」

普段はフロリダ州の高校に通う18歳。今大会が終わると同時に帰国し、再び高校に通う予定だという。「来週までの宿題は全て終わらせたよ。また（米国に）戻って、先生と話し合って何をすべきか確認するさ」と顔をほころばせた。

今秋からは米国のイェール大学に進学予定。英国の高等教育情報誌「Times Higher Education」が発表した「世界大学ランキング2026」で10位にランクインする超名門大だ。「米国では学業と野球を両立できると気づいたんだ」と悲願のプロ入りへ思いを馳せる。

侍ジャパン戦では、1打数無安打と悔しい結果に終わったものの「彼らと対戦できることは光栄だった」と充実感を漂わせる。「今回はどこまで勝ち進んでくれるか楽しみだ。応援しているよ」。WBCを去った“グッドルーザー”が日本にエールを送ってくれた。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）