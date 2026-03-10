意中の男性が脈ありかどうかがわからないと、どのようにアプローチしていけば良いのか悩まされるものですが、そもそも脈なしなら、アプローチすること自体が時間の損失ということも。そこで今回は、男性がよく見せる「脈なしサイン」を紹介します。他の男性の存在を気にする素振りを見せない気になる男性が脈ありかどうかを確かめるなら、他の男性の存在を匂わせたり、元カレの話題をしてみると、ハッキリ男性の本心がわかるでしょ