かわいいどうぶつ型のお菓子で人気のたべっ子どうぶつシリーズから、春にぴったりの新作グミが登場します。2026年3月9日（月）より全国のコンビニエンスストアにて期間限定で発売される「シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味」は、見た目のかわいさと楽しい食感が魅力の一品。仕事や勉強の合間にも食べやすく、ちょっとしたリフレッシュタイムにもおすすめの新作グミをご紹介します♡ ピーチ香る