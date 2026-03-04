元ＡＫＢ４８で、タレントの高橋みなみ（３４）が３日、洗足学園音楽大学（神奈川県川崎市）の客員教授に就任した。この日、高橋のインスタグラムや、大学の公式サイトなどで発表された。高橋は昨年、同大で特別講演をした縁もあり、「洗足学園音楽大学の客員教授として４月より関わらせていただくことになりました」と報告。「ＡＫＢ４８で『キャプテン』『総監督』『応援総団長』そしてノースリーブスで『リーダー』と様々な