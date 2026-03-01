【山羊座】2026年 3月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。3月のあなたの運勢は?山羊座（12/22~1/19）「背負わないで」運命が変わる荷下ろし知らず知らずのうちに背負い込んだ責任や義務感。今月はそんな重い鎧を一度脱ぎ捨て、「自分にとって何が一番大切か」を冷徹に取捨選択するタイミング。周囲への過剰な配慮は手放し、いい意味で自己中心的な決断を下すことが、結果的にブレない軸を作っていく。仕事の集大成