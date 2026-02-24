【モデルプレス＝2026/02/24】森永製菓のクレープアイス「ザ・クレープ」と「ジェラート ピケ カフェ」がコラボレーションした「ザ・クレープ pique cafe（ピケ カフェ）」が、2026年3月3日（火）より全国のセブン₋イレブンにて再発売される。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆ピケカフェの看板商品から着想、人気コラボがセブンで再販「ザ・クレープ」をベースに「ピケカフェ