セブンに昨年話題の「ピケカフェ」クレープアイスが帰ってくる！3月3日から限定再販
【モデルプレス＝2026/02/24】森永製菓のクレープアイス「ザ・クレープ」と「ジェラート ピケ カフェ」がコラボレーションした「ザ・クレープ pique cafe（ピケ カフェ）」が、2026年3月3日（火）より全国のセブン₋イレブンにて再発売される。
「ザ・クレープ」をベースに「ピケカフェ」とタッグを組んだ、初のコラボレーション商品は、昨年セブン₋イレブン限定で発売され当時大きな反響を呼んだ一品。反響を受け今回再発売が決定した。
「ザ・クレープ pique cafe」は、ピケカフェの看板商品「バターとお砂糖のクレープ」をイメージ。ザクッとした食感と、もっちりとしたクレープ生地のコントラスト、バターの芳醇な香りとやさしい甘さが広がる。アイス自体のカラーには、ブランドの象徴である“ピケブルー”をイメージした色合いを採用。上から下へと食べ進めるごとに変化する食感やフレーバーの重なりにもこだわった、最後のひとくちまで飽きることなく楽しめる仕立てだ。
さらに、“ピケブルー”を取り入れたパッケージデザインや細部のディテールに至るまで、「ピケカフェ」の世界観を丁寧に落とし込み、見た目にも心がときめく仕上がりに。視覚からも特別感を楽しめるよう工夫されており、近隣のコンビニで気軽に「ピケカフェ」気分を楽しめるような一品だ。（modelpress編集部）
発売日：3月3日（火）
販売エリア：全国
販売店：セブン₋イレブン
※数量限定・なくなり次第終了。店舗によっては取り扱いのない場合がある。
◆ピケカフェの看板商品から着想、人気コラボがセブンで再販
◆“ピケブルー”を纏った特別感溢れるデザイン
■ザ・クレープ pique cafe
