ニットを余すことなく楽しみつくすために。「着方のテクニック」の引き出しを増やすべく、海外のランウェイやファッショニスタから得た、イメージソースを幅広くストック。「アンバランスなシルエット」でマイナーチェンジシンプルなスタイルに意外性をもたらす、シルエットのさじ加減に注目。あえて作る「ズレ」が装いの鮮度を高めるヒントに。スリムなニーハイとぴったりとしたニットパンツ。タイトなニットパンツをロングブーツ