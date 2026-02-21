º£Ç¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤Ç¡¢Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¿À°Ò¡Ê¤«¤à¤¤¡Ë¤ò±é¤¸¤ëÆüÌîÁï¤µ¤ó¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ø¶äº²¡Ù¤òºî¤Ã¤¿°ÂÆ£¾°Ìé´ÆÆÄ¡õÁ°Àîµ®»Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡¢2·î13Æü¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¡õÎ¢Â¦¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÌîÁï as ¿À°Òº£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤­¤ë¡¢¿À°Ò¤ÎÉ½¸½¤ËÄ©ÀïÅÐ¾ìÉÑÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¿À°Ò¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤ò±é¤¸¤ëÆüÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö