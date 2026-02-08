リーグ・アン 25/26の第21節 ナントとリヨンの試合が、2月8日05:05にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。 ナントはムスタファ・モハメド（FW）、マティス・アブリン（FW）、レミ・カベッラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはアフォンソ・モレイラ（FW）、パベル・シュルツ（MF）、エンドリッキ（FW）らが先発に名を連ねた。 25分に試合が動く。リヨンの