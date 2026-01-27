現在、北朝鮮では大学入試の真っ最中だ。こうした中、韓国デイリーNKは最近、平壌市内の大学に通う在学生10人を対象に、平壌所在大学の序列に関する認識調査を密かに行った。調査によると、学生たちは?金日成総合大学、?金策工業総合大学、?平壌医科大学、?平壌外国語大学、?金元均名称平壌音楽舞踊総合大学の順に、上位5大学を挙げた。北朝鮮最高の名門として知られる金日成総合大学（金大）は、今回の調査でもやはり1位に選ばれ