人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。「旅にトラブルはつきもの」とよく言いますが、その内容は大きなものから小さなものまでさまざま。慣れない土地でのトラブルは不安いっぱいですが、特に海外の場合、言葉の壁もあり、不安はさらに募ります。今回