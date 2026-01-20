ルイ・ヴィトンは、メゾンのアイコンであるモノグラムが誕生から130周年を迎えるにあたり、特別なイベントを世界各地で開催すると発表した。今回はこれまでにないウィンドウディスプレイや没入型ポップアップのイベントが展開される。【画像】ルイ・ヴィトンのモノグラム130周年を記念したセレブレーション（写真10点）1月1日から世界中のブティックウィンドウで特別なディスプレイの展開が始まっている。受け継がれてきたモノグラ